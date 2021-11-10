Вопросы оказания помощи беженцам у белорусско-польской границы обсудили в ГПК

Сегодня прошла встреча председателя Госпогранкомитета генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо с главами представительств Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, Белорусского Общества Красного Креста. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГПК.
Руководитель пограничного ведомства проинформировал участников о сложившейся кризисной ситуации на белорусско-польской границе, рассказал, в каких условиях находятся беженцы, вынужденные проживать в палаточном лагере.
Участники встречи оценили возможности оперативного взаимодействия и порядка оказания гуманитарной помощи беженцам, оказавшимся в критической ситуации, и уже в ближайшее время делегации отправятся на участок границы.
Фото: БЕЛТА