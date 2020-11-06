Вопросы экономики и бизнеса обсудили на диалоговой площадке в Минске

Вопросы экономики и бизнеса обсудили на диалоговой площадке в Академии управления при Президенте. За прошедшие несколько недель было проведено более десятка заседаний по этой теме. Участники дискуссий выработали резолюцию, где отразили свои замечания и предложения. На этот раз к обсуждению присоединились руководители различных предприятий.
Модератором обсуждения выступил первый проректор Академии управления при Президенте Валерий Бороденя. Он высказал свое мнение по поводу разгосударствления собственности:
– Есть достаточно примеров, когда резкие маневры не приводили к успеху. Взять хотя бы украинский опыт, когда многие заводы были буквально уничтожены после того, как их купили польские и немецкие конкуренты. Инвестор не всегда покупает, чтобы развивать. Часто он делает это, чтобы разорить. Ведь конкуренты никому не нужны. Сегодня сама по себе форма собственности мало на что влияет. Все в большей степени зависит от методики принятия решений, механизмов при распределении прибыли.
Валерий Бороденя также подчеркнул, что движение в либеральном направлении, о котором сейчас многие говорят, не так однозначно:
– Легких решений не бывает. При либеральной модели процветать будут 1–2 процента населения. А тем, кто не обладает явно выраженным предпринимательским даром, к сожалению, будет очень непросто.
Директор ОАО «Редакционно-издательский полиграфический центр «Октябрьский» Владимир Тюхай затронул вопросы местного управления:
– Сегодня система местного самоуправления первичного уровня себя изжила. Основное предложение – упразднение сельских, поселковых и городских Советов в городах районного подчинения. Административно-территориальное устройство Беларуси устоялось с 1960-х годов. На тот период около 67 процентов населения было сельским. Сейчас ситуация другая и требуются новые формы.
Решения, которые участники диалоговых площадок отразили в своем итоговом документе, касаются также демографии, способов реализации бизнес-инициатив, развития регионов.
Опубликовано:
556
Вопросы экономики и бизнеса обсудили на диалоговой площадке в Минске
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Сергей МИЦЕВИЧ