Вопросы экономики и бизнеса обсудили на диалоговой площадке в Минске

Модератором обсуждения выступил. Он высказал свое мнение по поводу разгосударствления собственности:Валерий Бороденя также подчеркнул, что движение в либеральном направлении, о котором сейчас многие говорят, не так однозначно:затронул вопросы местного управления:Решения, которые участники диалоговых площадок отразили в своем итоговом документе, касаются также демографии, способов реализации бизнес-инициатив, развития регионов.