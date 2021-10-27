Вопросы эффективного развития льняной отрасли Беларуси обсудят 28 октября на республиканском совещании в Ляховичском районе

Основным местом проведения совещания станет ОАО «Ляховичский льнозавод», где несколько лет назад была проведена масштабная модернизация.





Участники мероприятия – министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко, руководители и специалисты Минсельхозпрода, льнозаводов республики, концерна «Беллегпром», РО «Белагросервис», заместители председателей облисполкомов и другие заинтересованные лица – ознакомятся с материально-технической базой предприятия, в том числе с современным оборудованием для выработки льноволокна, финансово-экономическими показателями его работы за январь–сентябрь 2021 года, а также обсудят актуальные вопросы развития всей белорусской льноводческой отрасли в текущем году и на ближайшую перспективу.

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