Макей в ООН: мы призываем великие державы начать новый глобальный диалог по безопасности

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня, выступая в Нью-Йорке на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к новому глобальному диалогу по безопасности, сообщили в пресс-службе МИД.
"На протяжении последних лет Беларусь постоянно акцентирует внимание мирового сообщества на необходимости нового глобального диалога по безопасности. Этот вопрос не только созрел, он уже перезрел! Этот формат общения призван решить главное – создать новый эффективно функционирующий, действительно справедливый международный порядок. Мы призываем великие державы начать такой диалог, осознать свою ответственность за судьбу планеты и реализовать возлагаемую на них цивилизационную миссию", – заявил Владимир Макей.
"Важно также думать и об экономическом компоненте нового порядка", – добавил он.
Министр отметил: "К сожалению, экономическая глобализация не работает в интересах всех людей на планете. В связи с этим мы видим огромный потенциал региональных интеграционных процессов для глобальной экономики. Мы называем такой подход "интеграция интеграций".
Продолжая данную тему, глава МИД рассказал, что в мае 2021-го наша страна в партнерстве с Барбадосом и ЮНКТАД провела онлайн-встречу высокого уровня по теме использования межрегиональной интеграции в деле достижения Целей устойчивого развития. "Руководители основных региональных экономических организаций горячо поддержали идею укрепления такого межрегионального взаимодействия", – подчеркнул Владимир Макей.