Макей в ООН: мы призываем великие державы начать новый глобальный диалог по безопасности

– заявил Владимир Макей.– добавил он.Министр отметил:Продолжая данную тему, глава МИД рассказал, что в мае 2021-го наша страна в партнерстве с Барбадосом и ЮНКТАД провела онлайн-встречу высокого уровня по теме использования межрегиональной интеграции в деле достижения Целей устойчивого развития.– подчеркнул Владимир Макей.