Минспорта: вопрос проведения международного форума по агроэкотуризму в Беларуси рассмотрят на заседании ЮНВТО

Вопрос о проведении международного форума по агроэкотуризму в Беларуси весной 2022 года рассмотрят на заседании Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в Мадриде 30 ноября – 3 декабря. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы рассказала директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

– В Беларуси в 2020 году должен был пройти мировой форум по агроэкотуризму и развитию сельских территорий по инициативе Всемирной туристской организации. Наш опыт развития этого направления заинтересовал международных экспертов, они хотели пригласить как можно больше участников, чтобы перенять его. Но из-за пандемии сроки встречи не раз переносились. Так, например, недавно значилась осень 2021-го. Но из-за четвертой волны коронавируса форум пришлось сдвинуть на весну следующего года. Скоро пройдет заседание в Мадриде, где будет подниматься и этот вопрос. Всё, конечно, зависит от ситуации с пандемией, – отметила Воронович. – Эту встречу нужно проводить вживую. Онлайн – как-то странно, ведь здесь важно разговаривать, смотреть, делиться опытом.

К слову, актуальность интереса к сфере агроэкотуризма не теряется. Наоборот, эксперты воодушевлены тем, что на фоне пандемии именно это направление сохранило свои показатели и динамично развивается.

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