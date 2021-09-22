Вопрос о текущей эпидемиологической ситуации в ЕАЭС рассмотрят 27 сентября

Вопрос о текущей эпидемиологической ситуации в ЕАЭС будет рассматриваться на очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое запланировано на 27 сентября. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.





– Ограничения по-прежнему оказывают существенное влияние на перемещение граждан и грузов. Объем перевозок грузов в ЕАЭС в январе – июле 2021 года составил 6,7 млрд тонн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 0,2%. Наибольшее количество грузов было перевезено автомобильным транспортом (4,6 млрд тонн).

Ия Малкина отметила, что объем перевозок пассажиров при этом составил 10 млрд человек, что на 7,7% меньше, чем в январе – июле прошлого года. Здесь также лидирует автотранспорт – 8,9 млн человек.

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