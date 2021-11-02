SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Париже вооруженный ножом мужчина угрожал сотрудникам вокзала

В Париже вооруженный ножом мужчина угрожал сотрудникам вокзала

В Париже сотрудники железнодорожной службы безопасности выстрелили в вооруженного ножом мужчину, который угрожал им, передает ТАСС.


Согласно данным телеканала BFM, происшествие случилось около полуночи на вокзале Сен-Лазар. Как отмечается, сотрудники службы безопасности сами обратились к мужчине, поскольку он был без маски, которую согласно действующим в стране правилам обязаны использовать все посетители вокзалов.

– Подозреваемый отказался подчиниться, – уточнили источники телеканала.

В ходе спора с охраной вокзала мужчина достал нож и начал выкрикивать "Аллах акбар".

Один из сотрудников выстрелил в нападавшего, после чего подозреваемый упал на пути. Он был госпитализирован. В настоящий момент его состояние оценивается как критическое.

Личность мужчины была установлена по обнаруженным в личных вещах документам. Он был известен стражам порядка как нарушитель закона, однако спецслужбы не располагали данными в его отношении.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы