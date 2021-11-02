В Париже вооруженный ножом мужчина угрожал сотрудникам вокзала

В Париже сотрудники железнодорожной службы безопасности выстрелили в вооруженного ножом мужчину, который угрожал им, передает ТАСС.
Согласно данным телеканала BFM, происшествие случилось около полуночи на вокзале Сен-Лазар. Как отмечается, сотрудники службы безопасности сами обратились к мужчине, поскольку он был без маски, которую согласно действующим в стране правилам обязаны использовать все посетители вокзалов.
– Подозреваемый отказался подчиниться, – уточнили источники телеканала.
В ходе спора с охраной вокзала мужчина достал нож и начал выкрикивать "Аллах акбар".
Один из сотрудников выстрелил в нападавшего, после чего подозреваемый упал на пути. Он был госпитализирован. В настоящий момент его состояние оценивается как критическое.
Личность мужчины была установлена по обнаруженным в личных вещах документам. Он был известен стражам порядка как нарушитель закона, однако спецслужбы не располагали данными в его отношении.
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