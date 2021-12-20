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  2. Вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин в Париже

Вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин в Париже

Мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники двух женщин в XII округе Парижа вечером 20 декабря, пишет ТАСС.


Согласно данным радиосети Europe 1, которая ссылается на источник в правоохранительных органах, происшествие случилось в магазине на улице Алигр. Отмечается, что 50-летний мужчина страдает психическим расстройством. Он заявил, что хочет поговорить с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.

На место инцидента прибыл отряд полицейской спецбригады розыска и быстрого реагирования (BRI).

Фото: pixabay.com
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