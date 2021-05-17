Сегодня в одном из офисных зданий в Шанхае вооруженная ножом женщина в результате нападения ранила пять человек. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно информации, размещенной в официальном аккаунте Управления общественной безопасности городского района Чаннин в социальной сети Weibo, происшествие случилось утром в одном из офисных зданий, находящихся на улице Цзянсу.
По данным предварительного расследования, вооруженное нападение совершила 37-летняя женщина, которая приехала Шанхай в субботу, 15 мая. Целью поездки стал поиск человека, с которым у нее возникла ссора на почве любовных переживаний. Когда женщине не удалось разыскать этого человека, она набросилась с ножом на людей, оказавшихся рядом. В результате инцидента четыре человека были легко ранены, еще одному пострадавшему потребовалась госпитализация.
Расследование дела продолжается.
Фото: pixabay.com
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Вооруженная ножом женщина ранила пять человек в офисе в Шанхае
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