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  2. Волосы из золота. Рэпер вживил в голову цепочки из драгметалла, чтобы создать уникальный образ

Волосы из золота. Рэпер вживил в голову цепочки из драгметалла, чтобы создать уникальный образ

Мексиканский рэп-исполнитель Дэн Сур поразил поклонников необычным образом – шевелюра звезды сделана из золотых цепей и бриллиантов. Подробности сообщает New York Post.


Многие, увидев рэпера, задались вопросом, как такое богатство (в прямом смысле слова) держится на голове парня. Оказывается, туда имплантировали крючки, на которые и крепятся ювелирные изделия. Многочисленные цепи сделаны из золота, часть инкрустирована бриллиантами. 

23-летний Сур пояснил, зачем пошел на такой шаг: «Сейчас многие красят свои волосы. Правда в том, что мне хотелось сделать нечто особенное. Надеюсь, что люди не начнут меня копировать». Он заявляет, что стал «первым рэпером в истории человечества, который является обладателем прически из золотых цепочек».

Коллаж: New York Post
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