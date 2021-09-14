Волосы из золота. Рэпер вживил в голову цепочки из драгметалла, чтобы создать уникальный образ

Мексиканский рэп-исполнитель Дэн Сур поразил поклонников необычным образом – шевелюра звезды сделана из золотых цепей и бриллиантов. Подробности сообщает New York Post.
Многие, увидев рэпера, задались вопросом, как такое богатство (в прямом смысле слова) держится на голове парня. Оказывается, туда имплантировали крючки, на которые и крепятся ювелирные изделия. Многочисленные цепи сделаны из золота, часть инкрустирована бриллиантами.
23-летний Сур пояснил, зачем пошел на такой шаг: «Сейчас многие красят свои волосы. Правда в том, что мне хотелось сделать нечто особенное. Надеюсь, что люди не начнут меня копировать». Он заявляет, что стал «первым рэпером в истории человечества, который является обладателем прически из золотых цепочек».
Коллаж: New York Post