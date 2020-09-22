Ученики средней школы № 6 Кобрина присоединились к республиканской акции «Восстановление святынь Беларуси». Волонтеры отряда «БлагоДарю» помогли благоустроить территорию Спасского женского монастыря, рассказала первый секретарь Кобринской районной организации БРСМ Марина Полевода:
– Ребята участвуют в этой акции уже не первый год. В Спасском женском монастыре в любую пору года достаточно работы. Наши волонтеры всегда охотно приходят на помощь. В этот раз сгребли опавшие листья, прибрали территорию у водоема, собрали урожай яблок. Спасский женский монастырь – значимое для нас место. Здорово, что любой желающий может внести свой посильный вклад и присоединиться к доброму делу: своими руками сделать что-то хорошее для его обитателей.
Фото предоставлено БРСМ
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Волонтеры отряда «БлагоДарю» из Кобрина помогли благоустроить территорию Спасского женского монастыря
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