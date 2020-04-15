Волонтеры Круглянского района сегодня передали в районную больницу медицинские маски

По инициативе районного комитета «БРСМ» в Круглом стартовала акция #Вместе_против_вируса. В команду волонтеров вступили педагоги, журналисты и представители других районных организаций.

— Мы закупили марлю, резинку и на швейных машинках в кабинете труда школы № 2 шили многоразовые маски, — рассказывает первый секретарь Круглянского ОО «БРСМ» Ильдар Степанов. — Кто-то кроил, кто-то шил. К слову, мы сами работали в защитных масках. Первую партию 70 штук сегодня мы передали медикам районной больницы. Мы продолжим шить маски столько, сколько понадобится.