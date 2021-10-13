Волонтеры "COVID-патруля" будут напоминать минчанам в торговых центрах о профилактике инфекции

С 18:00 до 20:00 волонтеры "Доброго сердца" напомнят посетителям крупных торговых центров о том, как важно соблюдать масочный режим и своевременно вакцинироваться против коронавирусной инфекции.Акция пройдет в ГУМе, Galleria Minsk, торговом доме "На Немиге", ТЦ "Замок".Волонтерский пул "COVID-патруля" состоит из активных молодых людей от 18 лет.– отметили в Минском городском комитете БРСМ.Также отмечается, что молодые люди прошли соответствующее обучение и инструктаж. Во время патрулирования они будут экипированы необходимыми средствами защиты, а также специальными бейджами.