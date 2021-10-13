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Волонтеры "COVID-патруля" будут напоминать минчанам в торговых центрах о профилактике инфекции

В столичных торговых центрах 14 октября стартует информационно-профилактическая акция "COVID-патруль", пишет БЕЛТА со ссылкой на городской комитет БРСМ.


С 18:00 до 20:00 волонтеры "Доброго сердца" напомнят посетителям крупных торговых центров о том, как важно соблюдать масочный режим и своевременно вакцинироваться против коронавирусной инфекции. 

Акция пройдет в ГУМе, Galleria Minsk, торговом доме "На Немиге", ТЦ "Замок".

Волонтерский пул "COVID-патруля" состоит из активных молодых людей от 18 лет. 

– Для участия в проекте необходимо хорошее здоровье, желателен сертификат о пройденной вакцинации, – отметили в Минском городском комитете БРСМ. 

Также отмечается, что молодые люди прошли соответствующее обучение и инструктаж. Во время патрулирования они будут экипированы необходимыми средствами защиты, а также специальными бейджами. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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