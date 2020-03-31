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Волонтеры БРСМ учат пожилых делать покупки онлайн

Территориальные комитеты БРСМ активно помогают пожилым гражданам, оказавшимся в условиях самоизоляции: волонтеры подключаются к доставке продуктов, лекарств и рецептов на дом, а также учат самостоятельно делать покупки онлайн, если такой сервис доступен в регионе. Подробнее об этом рассказала секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова во время круглого стола "Об оказании дополнительной поддержки одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам" в пресс-центре БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

С 20 марта при каждом территориальном комитете БРСМ работают горячие линии. В основном, их задача информационная. Если поступает заявка на доставку продуктов питания, лекарств, то она перенаправляется в ТЦСОН. Если уже территориальный центр, как координатор, дает добро на привлечение волонтеров БРСМ, то сообщает получателю, когда и кто к нему придет для выполнения заявки.

"В целом, звонки бывают разные. Кто-то с паническими настроениями спрашивает о количестве заболевших. Такие случаи были - давали контакты центров гигиены и эпидемиологии, чтобы их сотрудники пояснили ситуацию того или иного региона, - рассказала секретарь ЦК БРСМ. - Кроме того, стараемся помочь пожилым самостоятельно заказать продукты онлайн (если такая возможность есть в данном регионе). Не всегда человек с помощью мобильного телефона может воспользоваться этой функцией. А наши волонтеры по заявке сейчас обучают пожилых людей этим навыкам".

Немало поступает в БРСМ звонков, не связанных с первой необходимостью. Например, просьбы повесить шторы, помочь с иными бытовыми делами. "Мы фиксируем все заявки, говорим, что обязательно поможем, но немного позже, - добавила Александра Гончарова. - Порой же людям просто надо высказаться".

Также волонтеры БРСМ столицы продолжают доставку рецептов пожилым минчанам. Этот опыт уже заинтересовал регионы: первые единичные заявки уже выполнены в Гомеле, Гродно, Витебске.

"У нас много одиноко проживающих граждан. И важно, что мы работаем не только по заявкам, но и обзваниваем по информации территориальных центров одиноко проживающих граждан, которые пока не обращались за помощью в доставке продуктов. Рассказываем о предлагаемой бесплатной поддержке, оставляем номер телефона ТЦСОН. Поэтому, думаю, когда закончится работа по информированию граждан, заявок от пожилых людей будет больше", - резюмировала Александра Гончарова.
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