Волонтеры БРСМ учат пожилых делать покупки онлайн

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БЕЛТА

С 20 марта при каждом территориальном комитете БРСМ работают горячие линии. В основном, их задача информационная. Если поступает заявка на доставку продуктов питания, лекарств, то она перенаправляется в ТЦСОН. Если уже территориальный центр, как координатор, дает добро на привлечение волонтеров БРСМ, то сообщает получателю, когда и кто к нему придет для выполнения заявки., - рассказала секретарь ЦК БРСМ. -Немало поступает в БРСМ звонков, не связанных с первой необходимостью. Например, просьбы повесить шторы, помочь с иными бытовыми делами., - добавила Александра Гончарова.Также волонтеры БРСМ столицы продолжают доставку рецептов пожилым минчанам. Этот опыт уже заинтересовал регионы: первые единичные заявки уже выполнены в Гомеле, Гродно, Витебске., - резюмировала Александра Гончарова.