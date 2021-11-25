Волонтеры БРСМ продолжают оказывать помощь беженцам

Активисты Белорусского республиканского союза молодежи работают на границе с первых дней. Выполняют самые разные поручения – от разгрузки автомобилей с гуманитарными грузами до оказания помощи медикам. Об этом sb.by рассказал первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Андрей Есин:

– Самыми первыми были волонтеры из Гродно. Они прибыли на границу на третий день после возникновения стихийного лагеря. Собрали около тонны продуктов и доставили его беженцам. После этого помощь волонтеров движения «Доброе сердце» стала регулярной. Ребята помогают в разгрузке автомобилей с гуманитарными грузами, в организации горячего питания, формировании продуктовых пакетов, в решении различных бытовых вопросов. Также волонтеры из числа студентов помогают в переводе и общении с беженцами, в том числе и медицинским работникам.

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По всей стране силами БРСМ организованы пункты сбора продуктов и предметов первой необходимости.

– Белорусский республиканский союз молодежи не оставит незамеченной помощь беженцам. Мы готовы поощрять ребят, которые бескорыстно помогают тем, кто оказался в трудной ситуации на границе. Уже учредили специальную номинацию на конкурсе «Волонтер года – 2021», которая будет называться «Гуманитарный волонтер Беларуси», – рассказал Андрей Есин.

В Гродненской области более пяти тысяч волонтеров БРСМ. Однако к работе с беженцами привлекаются только совершеннолетние – студенты, молодые рабочие и специалисты.