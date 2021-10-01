Волонтеры БОКК помогут пройти сельчанам вакцинацию от COVID-19 в пяти районах Витебской области

Массовая кампания по вакцинации населения от COVID-19 и гриппа в Беларуси уже стартовала. И если в городах и крупных населенных пунктах добраться до медучреждений труда не составит, то для сельчан из глубинки это может стать целой проблемой. Специально для них Белорусское общество Красного Креста при финансовой поддержке Швейцарского Красного Креста реализует в Беларуси проект «Вакцинация против COVID-19: начальный этап». В первую очередь он направлен на жителей старшего возраста (60+) из отдаленных деревень и сел, рассказываетВ Витебской области это Лепельский, Глубокский, Шумилинский, Витебский и Сенненский районы. В них набрана группа из 40 волонтеров. Это социальные, медицинские работники, а также активные граждане, располагающие временем и готовые помочь Красному Кресту. На протяжении двух месяцев они проходили интенсивное обучение и интерактивные тренинги по оказанию первой неотложной медицинской помощи, психосоциальной поддержки, технике безопасности. С 1 октября начнется их «работа в поле».Волонтеры будут помогать пожилым людям добраться до места вакцинации. Например, в Витебском районе определены три равноудаленных направления, по которым будет проводиться работа. Протяженность в каждую сторону – до 50-60 км: Бабиничи – Вымно – Яновичи – Сураж – Заполье – Конино, Летцы – Старое село – Пестуница-Зароново, Октябрьская – Копти – Шапечино –Замосточье.Медработниками заранее сформирован перечень сельчан, желающих провакцинироваться, и разработан график поездок. В назначенное время к сельчанам приедет волонтер. Вместе с пациентом он съездит на ФАП или в поликлинику, где пройдет вакцинация, присмотрит за подопечным после и поможет ему вернуться домой. Для удобства доставки маломобильных граждан БОКК намерен приобрести инвалидные коляски и необходимые средства реабилитации. В отдельных случаях к таким пациентам будет организован выезд медработников и волонтеров на дом.Вторая составляющая проекта – информационная кампания проекта. Ведь некоторые люди не решаются на прививку из-за потока негативной информации, распространяемой в интернете. Степень ее достоверности вызывает закономерный вопрос у специалистов. Поэтому в качестве меры противодействия БОКК инициировано создание видеороликов, направленных на разные возрастные группы, тематических плакатов. Особая роль ложится на плечи волонтеров, ведь им через личное общение предстоит донести важность проведения вакцинации. Их преимущество в этой информационной битве очевидно, отмечаетЭффективность проекта обязательно будет высокой, и он покажет свою результативность, убежден