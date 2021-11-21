Волонтер: белорусский народ всегда отличался сочувствием, потому что сам прошел не одну войну

Такое мнение высказала sb.by Ольга Седельник, представитель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома, которая в торгово-логистический центр у белорусско-польской границы сегодня приехала как волонтер.
- Социальная защита никогда не остается в стороне от чужой беды и горя, никогда не проходит мимо. Не только своих людей. Мы сопереживаем и тем беженцам, которые по воле судьбы оказались на белорусско-польской границе. Белорусский народ всегда отличался сочувствием, потому что натерпелся и сам: прошел не одну войну. Мы понимаем, в какой помощи нуждаются эти люди, где сегодня их страна и что их страны разорены.
Ольга Седельник отметила, что на границе в качестве волонтеров она вместе с другими представителями социальной службы работает с пятницы:
- В наши функции входит оказание помощи в раздаче питания: утром, в обед, сухпайки. В том числе, сегодня помогли мы и убрать территорию. А вчера налаживали контакт беженцев с медицинскими службами. К нам обратилась женщина с пересаженной почкой, у которой заканчивались медицинские препараты. Их оставалось буквально на два дня. Во взаимодействии с медициной мы помогли выписать ей рецепт и купили все необходимое в аптеке.