По мнению Председателя Государственной Думы России, принятое решение – это попытка ЕС подменить собой белорусский народ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдумы.
– В Беларуси демократическим путем избраны органы власти, – сказал Вячеслав Володин. – В ноябре прошлого года был избран парламент. Международные наблюдатели приняли участие в выборах и подтвердили их легитимность.
Председатель Госдумы утверждает, что попытка «подменить органы власти» ставит под вопрос деятельность Европарламента.
Вячеслав Володин также напомнил, что договорные отношения России с Беларусью в рамках ОДКБ и Союзного государства не допустят подрыва суверенитета нашей страны.
Фото: duma.gov.ru
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Володин: заявление Европарламента является грубым вмешательством в дела Беларуси
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