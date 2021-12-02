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  2. Володин: вмешательство в дела суверенных государств недопустимо, белорусы будут сами определять свое будущее

Володин: вмешательство в дела суверенных государств недопустимо, белорусы будут сами определять свое будущее

«Беларусь  суверенная страна. Народу Беларуси решать, кто будет президентом, кто будет депутатом, как будет обустроена жизнь, но отнюдь не ЕС». Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Вячеслав Володин сообщил:


– От нас ждут результатов, которые скажутся на благосостоянии граждан и защитят суверенитет наших стран. Сегодня мы столкнулись с вызовами, они лежат в двойных стандартах. Мы столкнулись с потоком лжи. Цель всех этих шагов  ослабить Беларусь и Россию. Когда мы говорим о ситуации, сложившейся в Беларуси с беженцами, мы понимаем, что двойные стандарты здесь использовать нельзя. Мы видим, с чем столкнулись страны, которые не выстояли. И Ливия, и Ирак. То же самое ждало и Сирию, если бы не вмешались Российская Федерация и другие страны, которые сделали все, чтобы защитить ее от терроризма и внешней агрессии.

Председатель Госдумы подчеркнул, что в ситуации, сложившейся в Беларуси с беженцами, двойные стандарты использовать нельзя. Как и непозволительно то, что страны, считающие себя демократическими и отстаивающие права и свободы, используют недозволенные методы недопуска мигрантов на территорию той же Польши, нанося урон здоровью и фактически ставя на одну планку жизнь граждан с детьми.


– Мы не можем стоять в стороне наблюдателями и считать, что это дело Беларуси, – утверждает Вячеслав Володин. – Это дело всего европейского сообщества. В этой связи хочется, чтобы были единые принципы, нам надо их вырабатывать. Мы сторонники единых подходов. Причем их реализуем не только по отношению к нынешней ситуации, но также об этом говорим, когда речь идет о других европейских странах. Но, когда речь идет о Беларуси и России, почему-то все хотят вмешаться, навязать свои правила. Это непозволительно.

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Фото: Александр КУШНЕР
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