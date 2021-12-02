Володин: вмешательство в дела суверенных государств недопустимо, белорусы будут сами определять свое будущее

«Беларусь – суверенная страна. Народу Беларуси решать, кто будет президентом, кто будет депутатом, как будет обустроена жизнь, но отнюдь не ЕС». Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Вячеслав Володин сообщил:





– От нас ждут результатов, которые скажутся на благосостоянии граждан и защитят суверенитет наших стран. Сегодня мы столкнулись с вызовами, они лежат в двойных стандартах. Мы столкнулись с потоком лжи. Цель всех этих шагов – ослабить Беларусь и Россию. Когда мы говорим о ситуации, сложившейся в Беларуси с беженцами, мы понимаем, что двойные стандарты здесь использовать нельзя. Мы видим, с чем столкнулись страны, которые не выстояли. И Ливия, и Ирак. То же самое ждало и Сирию, если бы не вмешались Российская Федерация и другие страны, которые сделали все, чтобы защитить ее от терроризма и внешней агрессии.

Председатель Госдумы подчеркнул, что в ситуации, сложившейся в Беларуси с беженцами, двойные стандарты использовать нельзя. Как и непозволительно то, что страны, считающие себя демократическими и отстаивающие права и свободы, используют недозволенные методы недопуска мигрантов на территорию той же Польши, нанося урон здоровью и фактически ставя на одну планку жизнь граждан с детьми.





– Мы не можем стоять в стороне наблюдателями и считать, что это дело Беларуси, – утверждает Вячеслав Володин. – Это дело всего европейского сообщества. В этой связи хочется, чтобы были единые принципы, нам надо их вырабатывать. Мы сторонники единых подходов. Причем их реализуем не только по отношению к нынешней ситуации, но также об этом говорим, когда речь идет о других европейских странах. Но, когда речь идет о Беларуси и России, почему-то все хотят вмешаться, навязать свои правила. Это непозволительно.