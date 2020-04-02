Волнение в меру и нежность до мурашек. Ян Ярош выступил на онлайн-квартирнике «Альфа Радио»

Четвертый день проекта прошел под девизом «элегантно и мелодично». До этого на сцене Театра эстрады уже пели Тео, Ольга Рыжикова, группы «Дядя Ваня» и «Радиоволна». А сегодня в видеостриме зазвучал целый ансамбль: виолончель, синтезатор, гитара, шейкер, тамбурин и кахон. Мы побывали за кулисами концерта и рассказываем, как это было.

Трогательно и завораживающе – с первых нот песни будто погружают в легкий транс. Настроение по-настоящему весеннее: если закрыть глаза, слушая, представляется майский вечер на открытой террасе кафе, где играет джаз. Сразу понятно, почему Яна Яроша называют самым лирическим исполнителем Беларуси. Звание громкое, но оправданное. Правда, не факт, что надолго: в будущем артист планирует сменить стиль исполнения.

– В первом (и единственном пока что) вышедшем альбоме «Время не лечит» все песни грустные и душевные – сейчас это полностью совпадает с моим внутренним «я». Будет ли так всегда? Нет. Идея, наоборот, была в том, чтобы оставить всю печаль в первом альбоме, а потом писать что-то веселое, жизнерадостное, танцевальное. Нужен ведь какой-то контраст, – улыбается музыкант.

Новые треки выйдут совсем скоро – начать работу над ними артист планирует со следующего месяца. А пока он выступает с песнями, которых еще даже нет в записи, и делится с нами необычными фактами о себе и о творчестве. Рассказываем. Парадоксально, но самая веселая песня в альбоме называется «Печаль», у Яна Яроша есть тату, навеянное группой Depeche Mode, а у его семьи – традиция заканчивать музыкальную школу по классу фортепиано. Но на сцену артиста привело не только это.

– Музыка рождалась в моей голове с детства, – размышляет Ян. – Тогда я искренне не понимал, почему окружающие не напевают постоянно и не играют, когда придумывают мелодию. Думал, что это как-то странно. А потом узнал, что не у всех есть такой творческий голос внутри.

Зато те, кто таким даром обладает, могут достичь небывалых высот. Ян Ярош еще пару лет назад был уверен, что вершиной его карьеры станет выступление со струнным оркестром. Но в итоге это случилось в ее начале. Там же оказались ряд телевизионных проектов, связанных с музыкой, и финал белорусского «Евровидения». В этом году артист занял второе место, но не против побороться за право представлять страну еще раз. Из других планов – отыграть сольный концерт на «Славянском базаре» и покорить стадион «Уэмбли» (один из крупнейших в Европе).

Онлайн-квартирник продолжится выступлением группы «Дрозды» уже завтра в 14.00. Посмотреть трансляцию концерта можно на сайтах https://alfaradio.by и https://www.sb.by. Социальная сеть «Одноклассники» тоже поддержала проект. На протяжении недели в группе «Альфа Радио» в ОК транслируются все концерты, так что любимых артистов можно послушать, не выходя из соцсети. Беларусь – крупнейшая по размеру аудитории ОК страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики – около 2,8 млн человек. Большинство пользователей Одноклассников в Беларуси – женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 25–45 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране.