Volkswagen представил свой самый большой легковой автомобиль

Volkswagen презентовал свою самую большую легковую модель — это большой и роскошный минивэн Viloran.





Семиместный автомобиль имеет в длину 5346 мм, ширина автомобиля 1976 мм, высота — 1781 мм, колесная база — 3180 мм. Минивэн больше даже удлиненного Multivan на 42 миллиметра, но выглядит весьма гармонично. Внешне его вполне можно спутать с Touareg. Выдает минивэн сдвижная задняя дверь.





Внутри архитектурой передней панели Viloran напоминает Teramont. В базе модель оснащается тачскрином медиасистемы диагональю 9,2 дюйма, в качестве опции доступен монитор размером 10,25.









Автомобиль позиционируется прежде всего как бизнес-вэн. Внутри много удобства и комфорта. Самое привилегированное положение у пассажиров среднего ряда, где установлены два отдельных сиденья. Клиентам доступны электрорегулировки кресел, вентиляция, массаж и подогрев, оттоманки для ног, подлокотники с подстаканниками. Правый пассажир и вовсе может сложить переднее кресло перед собой и получить поистине королевский простор.













Отделка соответствует назначению автомобиля, в топе в интерьере будет высококачественная кожа и дерево. В числе опций ассистент контроля полосы, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, матричная оптика и прочее.





Трансмиссия безальтернативна: передний привод, семиступенчатый «робот» и двухлитровая «турбочетверка» мощностью 186 л.с. (320 Нм крутящего момента) или 220 л.с. (350 Нм).





Пока автомобиль вывели на китайский рынок. Цены стартуют с отметки в 350 тысяч юаней (49,5 тыс. долларов). Не исключено, что позже минивэн станет и глобальной моделью «Фольксваген».











