Компания Volkswagen анонсировала самую мощную модель из электрической линейки ID – «заряженный» ID.4 с приставкой GTX к названию. Презентация машины пройдет 28 апреля, однако уже сейчас автомобиль можно рассмотреть на финальном тизере, сообщает Motor.ru.
Ролик передает внешний вид целиком светодиодных фар и фонарей ID.4 GTX с трехмерным рисунком, которые повторяют оптику стандартного кроссовера. Затем в видео перед зрителями предстают воздухозаборники переднего бампера и часть передней панели с красной прострочкой. Отмечается, что подобное оформление, вероятнее всего, будет доступно только для «горячей» модификации.
Кроме того, вместе с тизером Volkswagen раскрыл информацию об энергопотреблении ID.4 GTX. По паспорту оно составляет от 18,1 до 19,8 киловатт-часа на 100 километров пути в комбинированном режиме по циклу NEDC, что больше, чем показатели обычного ID.4: от 16,2 до 16,9 киловатт-часа.
В GTX-версию установят дополнительный двигатель на передней оси и полный привод. Согласно предварительной информации, суммарная отдача двух моторов электрокара составит 306 лошадиных сил. С подобной установкой новинка сможет разгоняться с места до 100 километров в час за 6,2 секунды – на 2,3 секунды быстрее, чем стандартный ID.4.
Фото: Volkswagen
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Volkswagen готовится представить самую мощную модель электрокара
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