Волк забежал во двор сельчанина в Ивацевичском районе

Молодой волк был замечен в деревне Галенчицы Ивацевичского района, сообщает БЕЛТА.
Как рассказал ведущий ветврач-эпизоотолог районной ветеринарной станции Сергей Шиманчик, на рассвете волчонок проник во двор одного из деревенских домов и полез в птичник. Хозяин дома принял хищника за обычную собаку. Он схватил первый попавшийся под руку инструмент и стал прогонять животное, обороняться от него. Только спустя время сельчанин понял, кто забежал к нему на подворье. Волк был убит.
Мужчина сообщил о случившемся ветеринарам. Специалисты считают, что, вероятнее всего, молодой зверь отбился от стаи и пришел в деревню в поисках еды. В деревне провели профилактическую вакцинацию кошек и собак против бешенства.
Фото: БЕЛТА