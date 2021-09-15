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  2. Волк забежал во двор сельчанина в Ивацевичском районе

Волк забежал во двор сельчанина в Ивацевичском районе

Молодой волк был замечен в деревне Галенчицы Ивацевичского района, сообщает БЕЛТА


Как рассказал ведущий ветврач-эпизоотолог районной ветеринарной станции Сергей Шиманчик, на рассвете волчонок проник во двор одного из деревенских домов и полез в птичник. Хозяин дома принял хищника за обычную собаку. Он схватил первый попавшийся под руку инструмент и стал прогонять животное, обороняться от него. Только спустя время сельчанин понял, кто забежал к нему на подворье. Волк был убит. 

Мужчина сообщил о случившемся ветеринарам. Специалисты считают, что, вероятнее всего, молодой зверь отбился от стаи и пришел в деревню в поисках еды. В деревне провели профилактическую вакцинацию кошек и собак против бешенства. 

Фото: БЕЛТА
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