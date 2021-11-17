Вольфович: язык евродипломатии – газ, водометы и светошумовые гранаты

Либерально-демократические ценности перечеркнули здравый смысл европейской дипломатии. А язык евродипломатии – слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Об этом в вечернем выпуске новостей телеканала "Беларусь 1" заявил Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Находящийся сегодня в Москве и участвующий в проходившей в российской столице ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ Александр Вольфович прокомментировал ситуацию на польской границе. Отметив, что сегодня государства Содружества испытывают на себе негативное давление в сфере безопасности – идет жестокая борьба за сферы влияния в регионе, развязываются гибридные войны, усиливаются киберугрозы, остается непростой и ситуация с нелегальной миграцией, Госсекретарь Совбеза заметил:

– Беларусь сегодня как форпост и Союзного государства, и СНГ в Восточно-Европейском регионе, испытывает на себе весь спектр перечисленных угроз. То, что происходит на западных границах нашего Содружества, Союзного государства в том числе, не поддается никакой критике и анализу. Язык дипломатии, по меркам европейских коллег, это слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты.

По мнению Александра Вольфовича, либерально-демократические ценности перечеркнули здравый смысл европейской дипломатии:

– Мы видим, что там сегодня происходит. Мигранты на наших границах подвергаются унижениям, по-другому и не назовешь, которые не поддаются анализу. Об этом нельзя спокойно говорить. Конечно, белорусская сторона пытается решить эту проблему мирным путем в соответствии с международными требованиями, обращаясь к соответствующим организациям. Будем надеяться на то, что восторжествует здравый смысл и все-таки не все потеряно в западной дипломатии, европейской дипломатии, про которую так красиво говорят с высоких трибун в ЕС.