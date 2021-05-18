Вольфович: военная обстановка вдоль белорусских границ становится все более напряженной

Совет Безопасности фиксирует усиление военного контингента в сопредельных государствах и повышение активности его подразделений в последнее время. Об этом журналистам после заседания Совета Безопасности рассказал Государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович. Он отметил, что мероприятие было плановым, на нем рассмотрен широкий круг вопросов.
– В частности, началось заседание с рассмотрения вопросов и выводов из оценки военно-политической и стратегической обстановки, которая складывается на сегодня вокруг границ Республики Беларусь, – сообщил Госсекретарь.
По его словам, обстановка, к сожалению, нагнетается и становится все более напряженной:
– Это исходит из тех мероприятий, которые проходят на территории сопредельных государств. Прежде всего – оперативной и боевой подготовки под эгидой Соединенных Штатов Америки, блока НАТО, вооруженными силами сопредельных государств. Не настораживать нас это не может. Та интенсивность, количество учений, которые проходят на территории сопредельных стран, конечно же, вызывает определенные военные риски. И не только в глубине сопредельных стран, но и вдоль, вблизи границ Республики Беларусь.
Глава Совбеза привел конкретные примеры:
– Только за последнюю неделю отмечено 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Беларуси. Также на польском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, прохода через нее – оценка, разведка. Конечно же, это все не может не вызывать беспокойства.
Александр Вольфович также отметил значительное увеличение численности контингента сил первоначального задействования в сопредельных государствах – с 25 до 40 тысяч человек. Срок их применения – до 6 часов. А если учесть наличие батальонной тактической группы на территории полигона Пабраде (в 15 километров от государственной границы), то время применения сокращается до часа.
– До 10 боевых самолетов находятся в постоянной готовности к вылету и применению, – сообщил также Александр Вольфович.
Государственный секретарь подчеркнул:
– Нашими ведомствами все эти вопросы отслеживаются, анализируются и вырабатываются адекватные меры реагирования. Прежде всего связанные с усилением охраны государственной границы, боевого дежурства по противовоздушной обороне. И другие мероприятия, которые будут обеспечивать военную безопасность нашей страны.
Фото: БЕЛТА
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Вольфович: военная обстановка вдоль белорусских границ становится все более напряженной
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