Вольфович: США всегда считались только с собственными интересами

Об этом в эфире программы «Контуры» на ОНТ сообщил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, комментирую дипломатическую ссору между Парижем и Вашингтоном, возникшую в связи с образованием тройственного союза, в состав которого вошли Великобритания, США и Австралия.
- Пользы, конечно, этот тройственный союз, который образовался прежде всего по инициативе США, не принесет, в том числе и блоку НАТО. На мой взгляд, он внесет только раздор. Зачем если ты живешь в дружной семье, строить какие-то отношения с другой, когда все налажено? Французы абсолютно объективно и правильно высказывают упреки США за срыв контракта, - рассказал Александр Вольфович.
Он считает, что подобный поступок Соединенных Штатов говорит только об одном:
- США всегда считались только с собственными интересами: сегодня им нужная Франция, Польша или кто-то другой, значит, они будут строить с ними отношения. Завтра вектор интересов поменяется и они сделают то, что им надо, не считаясь ни с чем. Они хотят навязать или оснастить флот Великобритании и Австралии атомными подводными лодками, чтобы создать якобы зону безопасности. Но это не принесет никакой пользы, только наоборот, вероятно, обострит ситуацию, из искры возгорается пламя. Нужно искать конструктивные подходы. Думаю, Австралия, как член договора о нераспространении ядерного оружия, будет обладать здравым смыслом и этот документ не перечеркнет. Иначе уже все международные нормы перестают иметь силу, - обратил внимание государственный секретарь Совета безопасности.
Завершая тему разговора, Александр Вольфович подчеркнул:
- Архитектура мировой безопасности сегодня подрублена. Свежий пример: эрозия Договора по открытому небу. Американцы вышли из него. Попытки были, чтобы остановить США, но они на это никак не отреагировали.
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