Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович по итогам встречи Александра Лукашенко с Секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым рассказал журналистам, какие вопросы главы совбезов России и Беларуси обсудят на собственной рабочей встрече.
– Наша сегодняшняя рабочая встреча будет посвящена обмену мнениями. Опыт у наших коллег с Российской Федерации огромен. Вызовы, угрозы и риски, которые сегодня характерны для России, в полной мере нависают и над Беларусью. Наши аппараты как раз сейчас и обсуждали эти вопросы – международной региональной безопасности, как противодействовать имеющимся вызовам и угрозам, какие контрмеры предпринять. Об итогах встречи мы проинформируем и Главу государства. Помимо всего, будут затронуты вопросы военного сотрудничества. Оно у нас очень плотное и хорошее. Кроме того, вопросы военно-технического сотрудничества и некоторые другие моменты, которые касаются прежде всего безопасности наших стран. Работа между аппаратами советов безопасности России и Беларуси налажена, она системная.
Фото: БЕЛТА
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Вольфович рассказал о темах своей рабочей встречи с Патрушевым
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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