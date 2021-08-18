Вольфович: наша страна прилагает значительные усилия для обеспечения комфортных условий пересечения границы

Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович посетил сегодня пункт пропуска «Верхний Теребежов», где недавно завершилась масштабная реконструкция. Это следует из информации, опубликованной на сайте таможенных органов Беларуси.
Во время рабочей встречи Государственный секретарь Совета Безопасности совместно с председателем Государственного таможенного комитета и председателем Государственного пограничного комитета обсудили вопросы дальнейшего совершенствования инфраструктуры на белорусско-украинской границе, улучшения совершения таможенных операций и обеспечения безопасности.
– Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе. Географическое положение в центре Европы способствует развитию транзитной привлекательности республики. Несмотря на всем известные проблемы, наша страна прилагает значительные усилия для обеспечения комфортных условий пересечения границы, – сказал Александр Вольфович.
Пункт пропуска «Верхний Теребежов» обустроен в 1993 году по временной схеме: с минимальным набором зданий и сооружений и проектной пропускной способностью 255 автомобилей в сутки.
– Существенное обновление инфраструктуры стало необходимым шагом с учетом роста товаротранспортных потоков. За 7 месяцев 2021 года через таможенную границу проследовало 1,4 млн авто, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост на белорусско-украинском участке составил 15,6%. Сегодня «Верхний Теребежов» является одним из самых крупных пунктов пропуска на белорусско-украинской границе наравне с «Мокранами», «Новой Рудней» и «Новой Гутой», – отметил в своем докладе председатель ГТК Владимир Орловский.
Основные изменения при совершенствовании инфраструктуры коснулись увеличения количества коридоров для движения до 12 штук, соответственно, количества модулей для размещения таможенных и пограничных служб, площади здания для размещения служб сан-, вет-, фитоконтроля. Построены боксы углубленного досмотра легкового и грузового транспорта. Проектная пропускная способность увеличилась в три раза и составила 900 авто в сутки.
Однако в связи с закрытием украинской стороной пункта пропуска «Городище» пересечение границы в сопредельном белорусском «Верхнем Теребежове» в настоящее время не осуществляется. Учитывая удобное месторасположение пункта пропуска и создание более комфортных условий для перевозчиков, сегодня через Министерство иностранных дел перед украинской стороной инициировано возобновление движения через данный участок. В качестве альтернативы для закрытия предлагается пункт пропуска «Мохро» («Дольск»).
При демонстрации работы мобильного пункта пропуска, который предназначен для обеспечения автономной работы сотрудников с возможностью проводить операции таможенного контроля без привязки к постоянному месту расположения, Александру Вольфовичу доложили о реализации перспективного проекта по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования. Сегодня его участниками являются 23 ведомственных ПТО из 33 функционирующих. В рамках ЦЭД за I полугодие нынешнего года оформлено 114 тыс. импортных деклараций на товары, что составляет 50% от их общего количества.
– Работа по совершенствованию таможенной инфраструктуры будет продолжена. Правительством на ближайшие пять лет утверждена Государственная программа по развитию инфраструктуры пунктов пропуска на государственной границе, – резюмировал Государственный секретарь Совета Безопасности.
Фото: Таможенные органы Беларуси