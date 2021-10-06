Вольфович о ситуации на границе и в приграничных зонах: мы видим неадекватное поведение наших коллег

Об этом заявил Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире ОНТ:
– Мы видим не конструктивное решение вопросов, а неадекватное поведение наших коллег. Отношение к мигрантам жестокое. Мы видим факты издевательства над беженцами: им не оказывают помощь, не дают воду, еду и одежду. Также отмечаются факты физического оскорбления: нанесение побоев, применение спецсредств, травля собаками, попытки вытеснения мигрантов на территорию Беларуси. В сутки отмечается около 20 таких случаев. Опять же, мы видим политику двойных стандартов. С одной стороны, Европейский суд по правам человека и Управление верховного комиссара ООН по решению вопросов беженцев говорит о том, что и Польше, и Прибалтике нужно оказывать помощь мигрантам, а с другой стороны – они не особо кричат об этом, ну а соседи делают вид, что не замечают происходящего на границе, – сказал Александр Вольфович.