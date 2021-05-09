Вольфович о Декрете № 2: это символичное и своевременное решение Главы нашего государства

Александр Лукашенко подписал Декрет № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все госорганы действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр.
При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению. Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совбез с участием губернаторов примет решение об их проведении. Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны и вступает в силу с момента его подписания.
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета Безопасности, в главном эфире телеканала "Беларусь 1" выступил с заявлением по этому поводу:
– Сегодня мы наблюдаем в мире нестабильность. Присутствует и процветает политика двойных стандартов, попытки переписать историю. Ту историю, которую в Беларуси никогда не забудут. Сегодня нарушена система контроля над вооружениями в Европе. И те группировки, которые создаются блоком НАТО, их союзниками, нарушают стратегический баланс сил и средств в Восточно-Европейском регионе Коллективной безопасности.
Внешнеполитическая обстановка, которая складывается возле наших границ, естественно,
нацелена прежде всего на разбалансировку и раскачивание ситуации внутри наших стран. Мы видим, что западные коллеги подошли к красной черте. Отрабатываются вопросы свержения национальных лидеров. В этих условиях, конечно же, требуется принятие своевременных и адекватных мер. Издание данного декрета – одна из тех мер, которые должны остановить горячие головы.
Александр Вольфович подчеркнул, что декрет подписан Президентом именно 9 Мая:
– И это символичное и своевременное решение Главы нашего государства. Это ответственность перед нынешним и будущим поколениями по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, обеспечение спокойствия и мира.
Фото: архив БЕЛТА
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Вольфович о Декрете № 2: это символичное и своевременное решение Главы нашего государства
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