Вольфович и Зась обсудили участие Беларуси в деятельности ОДКБ

Во время встречи собеседники обсудили актуальные темы международной и региональной безопасности, а также вопросы участия Беларуси в деятельности ОДКБ, выполнение решений последней сессии Совета коллективной безопасности и заседаний уставных органов ОДКБ. Кроме того, речь шла и о запланированных на 2021 год мероприятиях.