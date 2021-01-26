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Вольфович: будем работать на опережение, чтобы все у нас было замечательно

У военного человека настроение всегда должно быть боевое. Так Александр Вольфович отреагировал на вопрос журналиста об отношении к назначению на должность Государственного секретаря Совета Безопасности, хотя и признал, что это решение было для него неожиданным:


– Это огромное доверие Главы государства. Но, наверное, это не столько доверие мне, сколько доверие Вооруженным Силам. Я, как представитель Вооруженных Сил, горжусь тем, что произошло такое назначение и, конечно, это высокая ответственность.

Относительно предстоящей работы Александр Вольфович сказал так:

– Ряд новых задач, с которыми, уверен, я разберусь, тем более что Президент сориентировал, определил их. На сегодня у нас в стране создана система национальной безопасности, которая прежде всего обеспечивает безопасность страны, безопасность народа. Тем не менее есть что подкорректировать.

По оценке главы Совбеза, в стране создана нормативная база, которая решает все вопросы и позволяет реагировать и на внешние, и на внутренние угрозы:


– И не только Вооруженным Силам, но и остальным структурным элементам системы Национальной безопасности, военной организации государства. Президент как раз и поставил ряд задач о том, что надо с учетом последних событий взвесить, проанализировать, подкорректировать, возможно, внести изменения в какие-то нормативно-правовые документы.

Александр Вольфович считает, что в острые моменты последнего времени вся военная организация государства со своими задачами справилась успешно. Но место совершенствованию всегда есть:

– Конечно, есть что подкорректировать, есть над чем задуматься. Прежде всего это вопросы, связанные с системой управления всем силовым блоком. Направленные на то, чтобы мы могли локализовать, минимизировать все угрозы – и внутренние, и внешние. С внутренними угрозами мы столкнулись в последнее время и надо было принимать некоторые новые решения. С учетом этих задач я и буду строить свою работу, которая будет направлена прежде всего на координацию деятельности структурных элементов всех министерств силового блока для того, чтобы мы смогли спокойно работать в условиях мирной, процветающей Беларуси, которую привык видеть наш народ. И создать все условия для безопасности нашей страны, безопасности нашего народа. Даже с учетом тех событий, которые, мы видим, начинают происходить в Российской Федерации. Будем работать на опережение, чтобы все у нас было замечательно, так как всегда было в нашей стране.

Фото: БЕЛТА
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