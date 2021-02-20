Волейболисты солигорского «Шахтера» выиграли Суперкубок Беларуси

Сегодня во Дворце спорта «Уручье» был сыгран матч за Суперкубок Беларуси по волейболу. За трофей боролись минский «Строитель» и солигорский «Шахтер».



На этой неделе команды уже встречались на площадке в чемпионате страны. В том матче победа осталась за «Шахтером» - 3:0. Победили солигорчане и в матче за Суперкубок, но встретили куда большее сопротивление со стороны соперника. Первую партию поединка за трофей выиграли минчане – 25:19. В двух следующих в упорнейшей борьбе победил «Шахтер» – 25:23, 31:29. Четвертая партия также осталась за действующими чемпионами и обладателями Кубка страны – 25:21.



- Мы победили. Может, не все получалось, но ошибки скорее были от большого желания, переизбытка эмоций, - говорил после матча главный тренер «Шахтера» Виктор Бекша. – Основной либеро перед матчем получил травму, но те, кто вышли на замену, хорошо проявили себя. Думаю, решающей была третья партия, когда при равном счете мы вырвали победу. Для нас это третий завоеванный Суперкубок. Мы стремились к этой победе и рады, что все получилось.