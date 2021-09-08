Волейболисты сборной Беларуси обыграли Черногорию в матче ЧЕ-2021

Большую часть первой партии команда Беларуси была в роли догоняющей. Однако лучше сыграв на подаче и совершив меньше промахов, подопечные Виктора Бекши сумели в конце изменить ход сета и праздновали успех.После перерыва белорусы сделали рывок в шесть очков, но балканская дружина не только сравняла положение со счета 1:7, но и вышла вперед – 8:6. Самоотверженно действуя в атаке и на приеме, команда Виктора Бекши вновь вернула себе лидерство и довела партию до победы.В третьем сете разочарованные черногорцы сопротивлялись только в начале. После белорусы окончательно взяли ситуацию в свои руки.Больше всего очков по результатам матча принесли своим командам Родион Мискевич (15 пунктов) и Владислав Давыскиба (12 очков) у белорусов и Иван Звицер (12 очков) у черногорцев.