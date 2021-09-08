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  2. Волейболисты сборной Беларуси обыграли Черногорию в матче ЧЕ-2021

Волейболисты сборной Беларуси обыграли Черногорию в матче ЧЕ-2021

Волейболисты сборной Беларуси одержали верх над командой Черногории в матче групповой стадии чемпионата Европы с результатом 3:0 (25:23, 25:21, 25:12), информирует БЕЛТА.


Большую часть первой партии команда Беларуси была в роли догоняющей. Однако лучше сыграв на подаче и совершив меньше промахов, подопечные Виктора Бекши сумели в конце изменить ход сета и праздновали успех.

После перерыва белорусы сделали рывок в шесть очков, но балканская дружина не только сравняла положение со счета 1:7, но и вышла вперед – 8:6. Самоотверженно действуя в атаке и на приеме, команда Виктора Бекши вновь вернула себе лидерство и довела партию до победы.

В третьем сете разочарованные черногорцы сопротивлялись только в начале. После белорусы окончательно взяли ситуацию в свои руки.

Больше всего очков по результатам матча принесли своим командам Родион Мискевич (15 пунктов) и Владислав Давыскиба (12 очков) у белорусов и Иван Звицер (12 очков) у черногорцев.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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