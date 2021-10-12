Волейбол. «Минчанка» потерпела поражение от «Тулицы» в матче Суперлиги

После стартовой неудачи в игре против красноярского «Енисея» – 2:3 (22:25, 18:25, 25:20, 25:20, 12:15) подопечные Станислава Саликова, конечно, жаждали сатисфакции в виде первой победы в нынешнем розыгрыше. И поначалу очень серьезно подкрепили веру в возможность виктории: первый сет уступили только на «больше-меньше», а второй выиграли. Однако затем «Тулица» стала лучше действовать на блоке и в атаке, а «Минчанка», наоборот, сдала, вследствие чего третью и четвертую партии команда из Тулы, считавшаяся явным фаворитом, уверенно оставила за собой.Самыми результативными в составе нашей дружины в отчетной игре стали Виктория Секретова и Елена Лозюк, набравшие по 20 очков. А у хозяек площадки тон задавали Анастасия Азанова (25 баллов) и Анастасия Бавыкина (18).Следующий матч в турнире «Минчанка» проведет 17 октября со «Спартой» из Нижнего Новгорода. Впрочем, до этого еще предстоит важнейший поединок квалификации Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» 14 октября. Состоявшийся 7 октября первый матч с этим соперником минская команда проиграла в упорной борьбе со счетом 2:3 (21:25, 27:25, 23:25, 25:20, 13:15).