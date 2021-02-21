Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в матче российской суперлиги

Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в гостевом матче российской суперлиги. Команда из Свердловской области оказалась сильней со счетом 3:1 (19:25, 25:23, 25:15, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минская дружина отлично начала матч, сумев выиграть стартовый сет с достаточно большим преимуществом. Во второй партии белоруски также долгое время вели в счете. Однако концовка лучше удалась хозяйкам площадки, сумевшим склонить чашу весов в свою сторону. Оставшиеся два сета прошли под диктовку подопечных легендарного наставника Николая Карполя.

Самой результативной волейболисткой матча в составе "Минчанки" Маргарита Степаненко, на счету которой 20 очков. Татьяна Маркевич совершила 12 результативных действий. Столько же пунктов у капитана белорусской дружины Надежды Смирновой.

Что касается "Уралочки-НТМК", то у хозяек главной ударной силой стала Ксения Смирнова (22 очка). Елизавета Котова набрала 17 пунктов. Белоруска Вера Костючик, выступающая за "саламандр" заработала 14 очков.

Таким образом, у "Минчанки" осталось семь побед 20 очков и 11-е место в турнирной таблице суперлиги.

По материалам БЕЛТА