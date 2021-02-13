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Волейболистки "Минчанки" уступили "Локомотиву" в матче российской суперлиги

Волейболистки "Минчанки" уступили калининградскому "Локомотиву" в матче российской суперлиги. Поединок в спорткомплексе "Уручье" завершился не в пользу подопечных Станислава Саликова со счетом 1:3 (23:25, 19:25, 25:22, 16:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая партия прошла в равной борьбе. Команды не радовали скоростным волейболом, однако эмоциональность, с которой играли спортсменки, с лихвой компенсировала большое количество ошибок. К сожалению болельщиков минской команды, их любимицы допускали оплошности несколько чаще, и этим не преминули воспользоваться "железнодоожницы", оставившие за собой концовку сета.

Во второй партии игроки "Локомотива" взяли, что называется, с места в карьер. Они куда меньше ошибались, кроме того, полетела подача у Ирины Воронковой. Обеспечив комфортное преимущество, калининградские волейболистки выиграли сет.

В третьей партии белорусская команда встрепенулась и заиграла в очень привлекательный волейбол. Игра спорилась, и минчанки смогли захватить преимущество, а победную точку в сете поставила капитан Надежда Смирнова.

К сожалению, большего добиться белоруски не смогли. Четвертый сет вновь прошел под диктовку игроков "Локомотива". Тренер "Минчанки" пробовал изменить ход встречи, однако тщетно.

Таким образом, у белорусской команды осталось шесть побед. Подопечные Станислава Саликова занимают 12-е место в российской суперлиге.


По материалам БЕЛТА

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