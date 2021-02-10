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  2. Вокруг Шарм-эль-Шейха построили бетонную стену с колючей проволокой

Вокруг Шарм-эль-Шейха построили бетонную стену с колючей проволокой

С целью защиты от террористов и бедуинов власти Египта приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности приезжающих в страну туристов. Об этом сообщает CNN Travel. 

Фото носит иллюстративный характер

Теперь Шарм-эль-Шейх, являющийся популярным курортом на Красном море, окружен 36-километровой бетонной стеной с колючей проволокой.  

Сооружение отделяет город от пустыни. 

Данные меры приняты для того, чтобы защитить туристов от бедуинов и террористов, так как курортный город находится примерно в 360 км к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков.

Власти Египта заявили, что теперь каждый въезжающий в город должен будет проехать через одни из четырех ворот, которые оборудованы фотоаппаратами и сканерами. Правительство рассчитывает оживить туризм страны, который пострадал после восстания в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса. 

Фото: pixabay.com
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