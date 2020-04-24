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  2. Вокруг икон, похищенных в Добрушском районе, разгорелся спор между епархией и местной жительницей

Вокруг икон, похищенных в Добрушском районе, разгорелся спор между епархией и местной жительницей

Спорная ситуация возникла в ходе уголовного процесса, который в настоящее время идет в суде Добрушского района. Подробности нетипичной истории рассказали сегодня в Гомельской епархии Белорусской православной церкви.

Прошлой осенью милиция задержала 29-летнего жителя Могилева, совершившего серию краж икон из храмов Брестской и Гомельской областей. Среди них оказался и приход в деревне Дубровка Добрушского района, который был обворован дважды. В числе похищенных икона «Святитель Николай Чудотворец» и икона Божьей Матери «Скоропослушница», вокруг которой и разгорелись страсти.

Икона написана в начале XIX века на святой горе Новый Афон, что придает ей особую значимость. В денежном эквиваленте экспертиза оценила произведение в 20 тысяч рублей. В биографии реликвии много белых пятен и непростых периодов, включая гонения церкви советской властью. В разгар атеистических кампаний многие храмы уничтожались или передавались различным учреждениям. Так произошло и с приходом в Дубровке. Однако часть икон и предметов культа удалось спасти местным жителям.

Среди них была и «Скоропослушница», оказавшаяся в семье Анны Даниловны Дробышевой, которой сейчас 87 лет. Она утверждает, что икона передавалась по наследству и досталась ей от матери. В конце 1990-х храм в Дубровке был заново построен  деньги на него собрали прихожане. Анна Дробышева принесла сюда икону. В суде пенсионерка утверждает, что расценивать это как передачу в дар нельзя. И настаивает на сохранившемся за ней праве собственности.

После ареста преступника и изъятия похищенного следствие признало Дробышеву потерпевшей, которой принадлежит икона. Что фактически означает ее возврат в частные руки после вступления приговора в законную силу. Однако в Гомельской епархии с этим категорически не согласны.

 Мы благодарны и Анне Даниловне, и ее матери за то, что иконы были сохранены и возвращены. Однако они не являются их собственностью выразил мнение архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.  Если иконы будут принадлежать физическому лицу, мы можем утратить их навсегда. Потому что это собственность, которой хозяева смогут распоряжаться по своему усмотрению. Мы считаем, что они должны остаться в церкви. Это наше историческое достояние, культурное наследие и в первую очередь  святыня. 

Пока иконы находятся в епархиальном управлении на ответственном хранении. Однако окончательное решение остается за судом. Следующее заседание назначено на 4 мая.

 Нас уведомили о возобновлении судебного следствия, в ходе которого будет рассматриваться вопрос об установлении права собственности на данные иконы, — сообщила о ходе процесса юрисконсульт епархии Леся Чирва.  С учетом представленных доказательств будем просить признать право собственности за Белорусской православной церковью. Наша единственная цель  чтобы эти иконы остались в церкви и к ним могли приходить, поклоняться люди.

В епархии не исключают, что в случае решения суда в их пользу икона может вернуться в приход Дубровки. Однако к тому времени храм должен быть соответствующим образом защищен и в обязательном порядке оснащен охранной сигнализацией.

Журналистам также продемонстрировали реставрационные мастерские, в которых сегодня восстанавливается множество икон.

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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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