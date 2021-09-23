ВОИС подтвердила готовность к расширению двустороннего сотрудничества с Беларусью

Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич 23 сентября встретился с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Таном. Об этом sb.by проинформировали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Встреча прошла в штаб-квартире ВОИС в преддверии 62-й серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС, запланированной на октябрь 2021 года.
Юрий Амбразевич указал на практическую значимость сотрудничества Беларуси с Организацией по всему спектру вопросов охраны интеллектуальной собственности.
В октябре 2020 года Беларусь присоединилась к Марракешскому договору ВОИС о доступе к печатной информации, в июле 2021 года стала участницей Гаагского соглашения ВОИС по промышленным образцам. Организация помогла Беларуси в проведении июльской летней
школы по вопросам интеллектуальной собственности в этом году.
В свою очередь Дарен Тан положительно отметил поступательную динамику взаимодействия ВОИС с Беларусью в последние годы и подтвердил готовность к расширению двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам поддержки инноваций, коммерциализации интеллектуальной собственности. Генеральный директор Организации приветствовал проводимую белорусской стороной работу по поддержке инноваций, что позволило Беларуси улучшить свой рейтинг в докладе Глобального инновационного индекса 2021 года.
Постпред Беларуси передал руководителю ВОИС приглашение от имени премьер-министра посетить с официальным визитом Республику Беларусь.
Фото: МИД Беларуси