ВОИС подтвердила готовность к расширению двустороннего сотрудничества с Беларусью

Встреча прошла в штаб-квартире ВОИС в преддверии 62-й серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС, запланированной на октябрь 2021 года.Юрий Амбразевич указал на практическую значимость сотрудничества Беларуси с Организацией по всему спектру вопросов охраны интеллектуальной собственности.В октябре 2020 года Беларусь присоединилась к Марракешскому договору ВОИС о доступе к печатной информации, в июле 2021 года стала участницей Гаагского соглашения ВОИС по промышленным образцам. Организация помогла Беларуси в проведении июльской летнейшколы по вопросам интеллектуальной собственности в этом году.В свою очередь Дарен Тан положительно отметил поступательную динамику взаимодействия ВОИС с Беларусью в последние годы и подтвердил готовность к расширению двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам поддержки инноваций, коммерциализации интеллектуальной собственности. Генеральный директор Организации приветствовал проводимую белорусской стороной работу по поддержке инноваций, что позволило Беларуси улучшить свой рейтинг в докладе Глобального инновационного индекса 2021 года.Постпред Беларуси передал руководителю ВОИС приглашение от имени премьер-министра посетить с официальным визитом Республику Беларусь.Фото: МИД Беларуси