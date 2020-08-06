Воины-связисты зачислили полковника в отставке в списки личного состава почетным солдатом Вооруженных Сил

За годы службы в войсках связи Виктор Шамшин стал легендой для офицеров. Особое место в биографии ветерана Вооруженных Сил занимает 85-я бригада связи.

Свидетельство почетного солдата вручил начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Олег Мищенко.

За достигнутые успехи в боевой и политической подготовке, а также большой вклад в поддержание высокой боеготовности войск, освоение современной боевой техники и проявленный при этом высокий профессионализм в 1975 году Виктор Иванович был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, а спустя одиннадцать лет – орденом Красной Звезды. В 1988 году ему присвоено звание «Почетный радист СССР».

Сегодня Виктор Иванович находится на заслуженном отдыхе, но также, как и раньше, считает своим долгом способствовать преемственности поколений и развивать патриотизм среди молодежи. Ветеран Вооруженных Сил пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди сослуживцев, ветеранов и личного состава бригады.