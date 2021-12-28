Воинов: у границы с Беларусью сосредоточено от 12 до 15 тысяч польских военнослужащих

Такие данные привел начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, пишет БЕЛТА.
– Осенью текущего года Польша значительно нарастила количество своих военнослужащих на белорусско-польской границе. В настоящее время у границы с Республикой Беларусь сосредоточено, по разным данным, от 12 до 15 тыс. военнослужащих Войска Польского (это без учета личного состава других силовых ведомств), – отметил Олег Воинов.