Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о роли Украины в деструктивной деятельности против Беларуси

обратил внимание Виктор Баранец.В городе Вильнюсе, по словам военного обозревателя, в настоящий момент существует крупнейший идеологический центр стран, которые не подчиняются Европейскому союзу. Это хорошо оплачиваемый центр, куда собирается отребье, причем отребье собирается не только из Беларуси, но и Украины и России в том числе.Фото: скриншот видео