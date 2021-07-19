Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал о роли Украины в деструктивной деятельности против Беларуси

В интервью телеканалу "Беларусь 1" известный российский военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, какое место занимает Украина в деструктивной деятельности против Беларуси.
– Наблюдается интеграция украинской националистической верхушки с белорусской оппозиционной, антибелорусской. Это действительно правда, это одного поля ягоды. И совершенно очевидно, что все это управляется, – обратил внимание Виктор Баранец.
В городе Вильнюсе, по словам военного обозревателя, в настоящий момент существует крупнейший идеологический центр стран, которые не подчиняются Европейскому союзу. Это хорошо оплачиваемый центр, куда собирается отребье, причем отребье собирается не только из Беларуси, но и Украины и России в том числе.
Фото: скриншот видео
Опубликовано:
1666