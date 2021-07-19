Военный обозреватель: самый большой показатель качества работы белорусских спецслужб – это предотвращение терактов

Таким мнением в интервью телеканалу "Беларусь 1" поделился известный российский военный обозреватель Виктор Баранец.
– Самый большой показатель качества работы белорусских спецслужб – это предотвращение терактов, это высший балл. И я отдаю должное белорусским спецслужбам, у них очень много горячей работы сегодня – как никогда, – отметил Виктор Баранец.
Военный обозреватель добавил, что в последнее время ему очень нравится, что белорусские спецслужбы начинают работать не по факту, а на дальних подступах.
– Слишком много сегодня оппозиционной грязи в Беларуси завелось, которую надо вырывать с корнем, и белорусские спецслужбы, я внимательно наблюдаю, делают это все на ближних подступах, – обратил внимание Виктор Баранец.
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