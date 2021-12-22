Военный эксперт Яков Кедми – о польском солдате, попросившем убежища в Беларуси

Израильский военный эксперт Яков Кедми в эфире программы «Полный контакт» на «Соловьев Live» прокомментировал заявления ряда западных СМИ о польском военнослужащем Эмиле Чечко, который сбежал из Польши в Беларусь и рассказал о зверствах западных пограничников.
Яков Кедми. Архивное фото
Ранее мы писали о том, что польские власти демонизируют солдата, пытаясь придать его образу не лучшие черты. Например, в Польше заявляют, что Чечко имел проблемы с наркотиками, алкоголем и законом. Подробнее о том, как родина пытается дискредитировать своего бывшего военнослужащего, читайте в материале по ссылке.
Яков Кедми подобные заявления со стороны Польши оценивает скептически:
– Когда официальные органы [Польши] говорят, что он [Чечко] выпивал и, возможно, пользовался наркотиками, это звучит несерьезно. Что значит «возможно»? Или да, или нет, – сказал эксперт и добавил: – Некоторые журналисты пишут: «Теоретически возможно, что солдат польской армии принимал наркотики». Но это ни о чем не говорит.
Обвинения, по словам эксперта, бездоказательны. К тому же Чечко выглядит психически уравновешенным мужчиной. «Если он с 2018 года служил в польской армии, значит, он вполне нормальный солдат», – подчеркнул Яков Кедми.
К слову, Беларусь продолжает собирать факты и изучать доказательства преступных деяний Польши. Следственный комитет уже начал допрос Эмиля Чечко в рамках расследуемого уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества.