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  2. Военный эксперт: Польша сознательно идет на обострение ситуации на границе

Военный эксперт: Польша сознательно идет на обострение ситуации на границе

Скопление польских военных на границе – серьезный вызов стабильности в регионе. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал российский военный эксперт и журналист Иван Коновалов, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.


"Огромное количество польских военных находится на границе, и это серьезный вызов в принципе политической стабильности в регионе. То есть накапливание полноценных частей Вооруженных сил Польши вдоль границы должно вызывать справедливую тревогу у белорусского руководства и в целом у российского тоже, поскольку мы – Союзное государство. Но Польша сознательно идет на обострение, чтобы вызвать реакцию со стороны Брюсселя и Вашингтона", – сказал Иван Коновалов.

По его словам, к сожалению, беженцы оказались заложниками данной ситуации. "Хотя мы знаем, что те беженцы, которые идут через Италию, не являются причиной для подобных инцидентов", – констатировал эксперт.
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Фото: Александр КУШНЕР
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