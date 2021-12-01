Военный эксперт: Польша несет колоссальные имиджевые издержки

Об этом заявил независимый военный эксперт Александр Алесин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, обсуждая действия Польши в отношении беженцев, находящихся на границе.
– Польша несет колоссальные имиджевые издержки. Изначально они думали, что вся ситуация [с беженцами] будет складываться в их пользу. Но чем дальше она развивается, тем больше жертв. Тем больше СМИ показывают реальную обстановку, тем больше Польша представляется даже в глазах Европы ксенофобским государством. Это ведь фашизм, когда людей травят инсектицидами, как тараканов. Это показывает их отношение: они не считают, что это люди. Беженцев приравнивают к существам низшего сорта, – поделился мнением он.
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