Такое мнение в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ высказал военный эксперт Александр Павловский:
- Президент ставит вопрос о том, чтобы выборы прошли для наших граждан комфортно. Чтобы люди могли выразить свое мнение. Нам совершенно не нужны революции, нам не нужны «майданы», которые только будоражат людей и не действуют позитивно на развитие нашего политического общества.
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Военный эксперт Павловский: «майданы» только будоражат людей и не действуют позитивно на развитие общества
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