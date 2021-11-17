Военный эксперт: мы видим, как Польша примеряет на себя роль региональной военной супердержавы

Это в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ подчеркнул независимый военный эксперт Александр Алесин.
– Мы видим сейчас, как Польша примеряет на себя роль региональной военной супердержавы. <...> На самом деле Польша пытается захватить то место в НАТО, которое занимали более старшие партнеры. Германия сейчас представляет собой если не ноль в военном отношении, то очень малую величину. Она распродала свой танковый парк (242 танка) той же Польше, практически по всему миру распродает свое вооружение. В результате немцы показывают, что они не ожидают большой войны в Европе, не верят в нее, – обратил внимание Александр Алесин.
– Поляки рассчитывают занять место Германии, – резюмировал военный эксперт.
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