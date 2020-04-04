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Военные завершили проверку системы территориальной обороны Островецкого района

Проверка в Гродненской области носила ограниченный характер и являлась очередным этапом оценки действенности системы территориальной обороны и логическим продолжением проверки, проведенной в Клецком районе столичного региона, рассказали в Минобороны.

Как отметили в Минобороны, должностные лица органов управления областного и районного уровней справились с поставленными задачами по принятию решений на формирование и обеспечение территориальных войск района.

— Отработаны вопросы оповещения личного состава, приема из запаса офицеров и личного состава организационного ядра, боевого слаживания подразделений, проведены занятия. Детально проработаны вопросы всестороннего обеспечения, при этом особое внимание было уделено вопросам медицинского обеспечения, — рассказали в военном ведомстве.

И добавили, что цели и задачи проведенных проверок достигнуты, личный состав установленным порядком будет уволен.

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